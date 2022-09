Kādi ēdieni palīdzēja karalienei Elizabetei II nodzīvot ilgu mūžu? Atklāj personīgais šefpavārs

Makgreidijs ir grāmatas "Karaliskā ēšana: receptes un atmiņas no karaļnama virtuves" autors, un viņš savā "Youtube" kanālā publicējis video, stāstot par ēdieniem, ko gatavojis karalienei. Makgreidijs strādāja pie Elizabetes II reizē ar vēl aptuveni 20 šefpavāriem.

Lai gan karalienei ārsti savulaik rekomendēja atteikties no kokteiļu dzeršanas vakaros, kopumā viņas iemīļotie ēdieni 60 gadu laikā saglabājās nemainīgi.

Kad karaliene no rīta bija nomazgājusies un saģērbusies, viņa ēda brokastis. Parasti tās bija brokastu pārslas. Dažkārt uz galda bija arī grauzdēta maize ar marmelādi. Retu reizi Elizabete II brokastīs ēda olas.

Pusdienas, ko karaliene bija iecienījusi, bija bagātas ar olbaltumvielām un ar zemu ogļhidrātu saturu. Makgreidijs medijam "The Telegraph" stāstīja, ka viens no viņas iecienītākajiem ēdieniem bija grilēta jūras bute vai arī tradicionāli gatavots skotu lasis ar spinātiem un cukīni.

Makgreidijs norādīja, ka karaliene strikti ievēroja to, ka vakariņās netiek pasniegts ēdiens ar cieti, kad viņa ēda viena. Lielākoties vakariņās tika pasniegta cepta vai sautēta zivs ar salātiem un dārzeņiem.

Karaliene ēda ļoti veselīgi, taču dažkārt viņa pēc savām maltītēm ieturēja arī desertu. Visbiežāk tie bija svaigi augļi, kas novākti no viņas dārziem. Piemēram, zemenes no Balmorādas pils vai svaigi nektarīni no Vindzoras pils siltumnīcām.