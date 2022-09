Lai izskatās kā jauni: kā atbrīvot plastmasas trauciņus no ēdienu traipiem

Neatkarīgi no vaininieka, traipi plastmasas traukiem neliek izskatīties labi. Lai arī trauks ir tīrs, to ar laiku negribēsies ne ņemt līdzi uz darbu pilnu ar pusdienām, ne drīz vien arī likt savā ledusskapī. Bet, kā ziņo portāls "All Recipes", ir vairākas metodes, kuras izmēģināt, pirms no traukiem atvadītos un iegādātos jaunus, jo jāatzīst - kvalitatīvi trauki nudien nav lēti.