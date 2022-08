Kā pareizi saldēt dažādu pārtikas produktu grupas?

Neapstrādāta gaļa un jūras veltes

Kā sasaldēt: gadījumos, kad svaigu gaļu vai jūras veltes vēlaties sasaldēt – tos ieteicams izņemt no iepakojuma un aptīt ar cepamo papīru, foliju vai ievietot speciālā uzglabāšanas maisiņā. Tas palīdzēs novērst saldētavas radītos bojājumus produktam, kā arī pagarinās to uzglabāšanas laiku.

Uzglabāšana: svaigas, termiski neapstrādātas gaļas un jūras velšu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no saldētavā esošās temperatūras. Pie temperatūras no -18 līdz -12 °C, aptuvenais produktu uzglabāšanas laiks ir 4-8 mēneši, savukārt pie augstākas temperatūras – no -24 līdz -18 °C, tos drīkst saldētavā uzglabāt aptuveni 10-12 mēnešus. Savukārt, ja uzglabāsi jau sagrieztu gaļu mazākos gabalos, tad tās glabāšanas termiņš jāsamazina uz pusi, savukārt maltās gaļas glabāšanas termiņš ir četras reizes mazāks.