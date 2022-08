Trīs mazāk populāras, bet vitamīniem un minerālvielām īpaši bagātas vasaras veltes

Skābenās smiltsērkšķu ogas satur ievērojamu daudzumu aminoskābju un miecvielu, to sastāvā ir B1, B2, B12, C, E un K vitamīni , kā arī karotinoīdi - antioksidanti, kam piemīt labvēlīga ietekme uz cilvēka organismu. Pateicoties vērtīgajam un daudzveidīgajam sastāvam, smiltsērkšķim ir plašs lietojums - ogām ir pretiekaisuma, pretmikrobu un savelkoša iedarbība, tās palīdz normalizēt holesterīna līmeni, dziedēt un mitrināt gļotādu, uzlabot asinsriti un gremošanu. Smiltsērkšķis ir lielisks vitamīnu avots, tas palīdz stiprināt imunitāti, tonizēt nervu sistēmu un mazināt nogurumu, kā arī lieti noder dažādu saslimšanu gadījumā, piemēram, anēmijas, cistīta vai aterosklerozes pacientiem.

Mežrozīšu augļi jāievāc brīdī, kad tie ieguvuši spilgti sarkanu nokrāsu, un to būtu ieteicams paveikt līdz pirmajām salnām. Atšķirībā no smiltsērkšķa mežrozītes augļiem ir saldenāka un patīkamāka garša, tāpēc tos droši var ēst svaigā veidā, turpat pie krūma, pievienot ūdenim vai pagatavot tēju - jāieliek termosā aptuveni desmit mežrozīšu augļi, jāaplej ar verdošu ūdeni un jāatstāj uz nakti ievilkties. No mežrozīšu augļiem var pagatavot gardu sīrupu, ievārījumu vai marmelādi, bet visbiežāk tos ziemai sagatavo žāvējot. Pirms žāvēšanas augļi jāpārgriež uz pusēm, jāizņem kauliņi un rūpīgi jāattīra no matiņiem. Sagatavotos augļus plānā kārtā jāizber uz pannas vai restītēm un jāžāvē 40-60 grādu temperatūrā aptuveni septiņas astoņas stundas, ik pa laikam apmaisot un atstājot nedaudz pavērtas cepeškrāsns durtiņas, tādējādi ļaujot izdalīties mitrumam. Žāvētos augļus aukstajā laikā varēs baudīt gan vienus pašus, gan pievienot biezpienam vai papildināt ar smiltsērkšķiem un pagatavot siltu veselības dzērienu.