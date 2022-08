Kas vērtīgs slavenajos kabačos?

Kabaču vērtīgās īpašības

Kabači satur daudz ūdens - tā saturs šajos dārzeņos ir ap 92%, stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite I. Priedniece. Tajos ir maz kaloriju, tādēļ tie noder visiem, kas skaita kalorijas savā uzturā un rūpējas par savu svaru vai grib to samazināt. Kabači satur šķiedrvielas, kas ir nozīmīgi regulārai vēdera izejai. Tās palīdz pret aizcietējumiem, jo veicina zarnu trakta darbību. Aizcietējumu gadījumā uzturā iesaka lietot vairāk šķiedrvielas saturošu produktu, kā arī pietiekami uzņemt šķidrumu. Kabači satur gan vitamīnus (C vitamīnu un B grupas vitamīnus) un karotinoīdus, gan minerālvielas, piemēram, kāliju, magniju, kalciju un fosforu. Savukārt no antioksidantiem kabačos ir C vitamīns, beta-karotīns, luteīns un zeaksantīns. Košas krāsas, arī dzeltenas krāsas kabači būs bagātāki ar antioksidantiem, vairāk tieši to miza. Kabači noder redzes, ādas un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Tiem piemīt arī urīndzenoša darbība. Tāpat tie palīdz izvadīt no organisma lieko šķidrumu.