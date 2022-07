Kā kafija ietekmē veselību un garastāvokli?

Taču to, cik stipra kafija būtu jādzer, viennozīmīgi pateikt nav iespējams, atzīst Gatis Silenieks. Tāpat kā garšas īpatnības, arī kofeīna daudzums tasītē ir gaumes jautājums, un ieteicamā deva ir atkarīga no daudziem faktoriem – vispārējā veselības stāvokļa, hroniskām slimībām, katra organisma īpatnībām. Kas der vienam, nederēs citam, tāpēc galvenais, lai kafijas baudīšana sagādātu prieku un možumu, nevis nepatīkamas izjūtas.

Antioksidanti ir vitamīni, minerālvielas un fermenti, kas spēj iznīcināt brīvos radikāļus un novērst to radīto kaitējumu. Savukārt brīvie radikāļi ir nestabili skābekļa savienojumi, kas dabiski veidojas vielmaiņas procesā. Parasti organisms spēj ar tiem tikt galā, bet dažādu nelabvēlīgu faktoru iespaidā brīvie radikāļi var veidoties lielākā daudzumā, un, ja to ir pārāk daudz, tie nodara kaitējumu šūnām. Tad palīgā nāk antioksidanti, lai novērstu pārāk intensīvu brīvo radikāļu iedarbību.

“Ja cilvēks nolemj izslēgt no uztura kafijas dzērienus, vienīgās sekas, ko viņš fiziski varbūt izjutīs, būs vieglas galvassāpes un miegainība. Kofeīnam ir centrālo nervu sistēmu viegli stimulējošs efekts, bet par atkarību izraisošu vielu gan es to nesauktu,” saka Gatis Silenieks. Pavisam cita lieta ir kafijas dzeršanas rituāls, kas var kļūt par būtisku dienas notikumu, no kura ir grūti atteikties.

Daudziem cilvēkiem diena nemaz nevar sākties bez šāda ikrīta rituāla un pirmās kafijas tases. Gatis Silenieks stāsta: “Arī manā draugu un kolēģu lokā ir tādi, kuri no rīta knapi ieveļas pa durvīm un jūtas pārāk sašļukuši, lai paši pagatavotu kafiju, toties atmirdz kā maija saulīte, kad kāds brīnišķīgs kolēģis to paveic viņu vietā. Tāpēc esmu pārliecināts, ka kafija noteikti uzlabo garastāvokli – kā visas lietas, kas mums patīk un ko izbaudām, un to varbūt var arī saukt par sava veida atkarību – atkarību no dzīvesprieka, enerģijas un spēku pieplūduma.”