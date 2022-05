Noskaidrots titula “Gada augu produkts 2021” ieguvējs

“Priecājamies, ka mūsu īpašā vegānisko produktu līnija jau tik ātri ir ieguvusi ievērību un atzinību arī Latvijā. Tas ir lielisks signāls mums no klientiem turpināt strādāt un paplašināt videi draudzīgu produktu piedāvājumu kā ikdienas, tā specializētajos “Lidl” piedāvājumos Latvijā,” saka Dana Hasana, “Lidl Latvija” korporatīvās komunikācijas departamenta vadītāja. Klimatneitrālā “Vemondo” zīmola vegānisko produktu līnija arī atzinīgi novērtēta starptautiskajās "V-Label Awards" balvās, uzvarot kategorijās "Ilgtspēja" un "Īpašā patērētāju balva".

Augu valsts alternatīvas dzīvnieku produktiem ir strauji pieaugošs globālā un Latvijas tirgus segments, ko apliecina arī lielais jauno produktu skaits. Pagājušogad vien Latvijas mazumtirgotāji savā sortimentā ieviesa vairāk nekā 40 jaunus augu izcelsmes produktus. “Gada augu produkts” žūrija no tiem populārai balsošanai izvirzīja 16 finālistus atbilstoši pieejamības, novitātes un citiem kritērijiem. Aptaujā piedalījās un savu favorītu no tādiem augu valsts produktiem kā burgeri, maltā gaļa, pastēte, siers, nageti, desas, pelmeņi, jogurts, saldējums, šokolāde u.c. izvēlējās 1141 respondents. Vairāk nekā divas trešdaļas jeb 69,5% aptaujāto ikdienā uzturā lieto dzīvnieku valsts produktus, un no tiem gandrīz katrs otrais – gaļu.