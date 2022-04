Vai milti var palikt veci un uzturā nelietojami?

Lai gan tradicionāli tos iegūst no kviešiem, tagad ir pieejami daudzi miltu veidi, tostarp kokosriekstu, mandeļu un citas bezglutēna šķirnes.

Lielākā daļa miltu istabas temperatūrā saglabājas svaigi 3–8 mēnešus, parasti jau ilgu laiku pēc derīguma termiņa beigām. Tomēr konkrētais glabāšanas laiks ir atkarīgs no miltu veida, to sastāvdaļām un uzglabāšanas veida.

Miltus bieži iedala kategorijās pēc to apstrādes līmeņa, kas ietekmē to glabāšanas laiku. Svarīgi arī, no kā tie iegūti.