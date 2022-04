Pirmie pavasara zaļumi uz šķīvja - bagātīgs vērtīgo vielu avots

Mūsu senči uzturā lietojuši daudz dabas velšu, zaļumu un garšsakņu, par to liecina arheoloģiskajos izrakumos atrastās liecības, stāsta uztura speciāliste L. Sondore. Mūsdienās joprojām pavasarī ar lielu prieku diedzējam zaļumus, lociņus, ejam mežā, pļavās un meklējam pirmos zaķkāpostus, skābenes, gārsu, virzu un citus pavasara zaļumus. Šie zaļumi bagātīgi satur C vitamīnu, B grupas vitamīnus, bioloģiski aktīvās vielas, fitoncīdus, ēteriskās eļļas, rūgtvielas, miecvielas un minerālvielas. Tiesa gan, to daudzums mazajās lapiņās ir mērāms vien miligramos, tomēr mūsu organismā tas ir nozīmīgs devums.