No miruča līdz šampanietiem: senču receptes bērzu sulu saglabāšanai

viens no iecienītākajiem senajiem dzērieniem savulaik bija no bērzu sulām pagatavotais "mirucis".

Lai to pagatavotu, sulas salēja mucā, kuru novietoja vēsā vietā — klētī, pagrabā vai citur. Pievienoja grauzdētas rupjmaizes garozas un tad šķidrumu pārkaisīja ar pelavām un rudzu graudiem, kas vēlāk saauga zaļā velēnā un pārsedza sulas kā dabīgs vāks. Apakšā šķidrums norūga par dzidru brūnganu dzērienu ar saldskābu piegaršu. Lubānas apvidū to sauca par "ņirvu" un gatavoja līdzīgi, tikai ar to atšķirību, ka sulām neko nepievienoja.