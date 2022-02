Kā pagatavot kartupeļu biezeni tādu, kā gatavoja omīte?

Kartupeļi vispirms jānomizo un jāsagriež uz pusēm vai ceturtdaļās – atkarībā no bumbuļu lieluma. Galvenais, lai gabali ir vienādi. Izplatīta kļūda ir kartupeļu nepieskatīšana gatavošanas laikā, uzskatot, ka kartupeļu biezenim nekaiš, ja tie ir pārvārīti. Tā ir tikai daļēja patiesība: jā, protams, tos tāpat varēs samīcīt biezenī, bet, ja kartupeļus pārvārīsi, tad gatavajā biezenī nokļūs lieks mitrums, kas galarezultātu padarīs šķidrāku un pēc garšas ūdeņaināku un pliekanāku.

Precīzu daudzumu katrs pats nosaka empīriski – kādam kartupeļu biezenis garšo šķidrāks, kādam biezāks. Optimālais daudzums ir 150 ml piena 6-8 vidējiem kartupeļiem. Piens iepriekš jāuzsilda - ja ieliesi aukstu, kartupeļu biezenis kulsies sliktāk un kartupeļi var iegūt nepatīkamu zilganpelēku krāsu. Bet sviestu var lietot uzreiz no ledusskapja – saskaroties ar karsto masu, tas uzreiz izkusīs, tomēr ideāli, ja arī tas būs istabas temperatūrā.

Ir receptes, kas iesaka piena vietā lietot to pašu ūdeni, kurā vārīti kartupeļi, – vai nu taupības, vai kaloriju samazināšanas nolūkos. Tas ir pieņemami, taču jārēķinās, ka šāda biezeņa garša būs daudz pliekanāka.

Mikseris nav obligāts instruments - čaklākās saimnieces kuļ biezeni ar roku, izmantojot to pašu stampu ar kuru kartupeļi mīcīti, vai koka karoti.

Vārīšanas laikā kartupeļiem ir jāpievieno sāls, un pēc biezeņa saputošanas tas jānogaršo un, ja nepieciešams, jāpapildina. No pārējām garšvielām vislabāk ir izmantot baltos piparus – tie neizjauks biezeņa krāsu. Var likt arī kaltētu baziliku, sakapātus saulē kaltētus tomātus un kaltētus ķiplokus. Citas iecienītas piedevas ir rīvēts siers, cepti sīpoli, zaļumi, mārrutki vai sinepes, sacepta cūkādiņa, kausētais siers u.c. Šādām piedevām, protams, ir maz kopīga ar kartupeļu biezeni "no padomju bērnības", taču atbilstoši katra gaumei tās lieliski to papildinās.