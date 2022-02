Dabīgais cukura aizstājējs - stēvija. Ar ko tā vērtīga?

Stēvija ir daudzgadīgs tropu augs, kura dzimtene ir Dienvidamerika, Paragvaja. To sauc arī par meduslapu, saldo Paragvajas zāli, saldajām lapām vai pasaulē saldāko augu, jo visas tās daļas ir saldas, bet jo īpaši - lapas, kas tiek izmantotas saldinātāju ražošanā. Atkarībā no tā, kā stēvijas lapas tiek apstrādātas, iegūtais cukura aizstājējs ir 40 līdz pat 300 reižu saldāks par parasto cukuru. Pārstrādātā veidā stēvija pieejama kaltētu lapu veidā, pulverveidā, tablešu, sīrupa un ekstrakta veidā.

"Ņemot vērā stēvijas pozitīvo īpašību kopumu, tās lietojums ir gana plašs. Arvien vairāk cilvēku parasto cukuru aizstāj ar stēviju, pievienojot to tējai, kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Lai gan daļa cilvēku baidās to lietot, lai pagatavotu kūkas, dzērienus, smūtijus un citus ēdienus, zinot proporcijas, to droši var darīt. Ņemot vērā, ka stēvija ir daudzas reizes saldāka par cukuru, tad tā ir jālieto daudz mazākā daudzumā. Stēvija šobrīd ir vienīgais dabīgais cukura aizstājējs - dabīgs, drošs un oficiāli apstiprināts. Stēviju izmanto arī ķermeņa un matu kosmētikas ražošanā - gan profesionālā, gan mājas apstākļos. Tā kā tai piemīt arī antibakteriāla, pretvīrusu un pretsēnīšu iedarbība, to izmanto mutes dobuma slimību profilaksei, pievienojot stēvijas sastāvā esošo steviozīdu zobu pastām," stāsta farmaceite.