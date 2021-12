Kā atbrīvot siļķi no asakām pāris sekundēs

FOTO: Stopkadri no yuliya_asa TIkTok video/TVNET kolāža

“Siļķe kažokā” ir īsta svētku klasika, un vislabāk šie salāti garšo, gatavoti tieši no sālītas siļķes. Šīs zivis ir treknas, gardas un maksā lētāk nekā siļķu filejas sālījumā vai marinādē. Ir tikai viena bēda – asakas! Lai no tām atbrīvotos, tiek liktas lietā visdažādākās metodes, tostarp arī lupa un pincete. Bet mūžu dzīvo, mūžu mācies – atjautīgi ļaudis ir atklājuši revolucionāru triku un sociālo tīklu video demonstrē, kā atbrīvot siļķi no asakām vien ar pāris veiklām roku kustībām.