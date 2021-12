Kā uzglabāt ingveru, lai tas ilgstoši svaigs?

Par laimi, ja tiek ievērotas pareizās metodes, ingveru var droši uzglabāt dažādos apstākļos, saglabājot to svaigu un garšām piesātinātu no nedēļas līdz pat vairākiem mēnešiem. Iespējas, ka ingveru uzglabāt ir dažādas, tās ir jāizvēlas atkarībā no tā, cik ātri plāno to izmantot vēlreiz.