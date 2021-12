Rūjienas salāti, Matīšu mednieciņi, Valmieras salāti: Valmieras novada vietvārdi receptēs

“Manuprāt, ēdieni, kas nosaukti mums tuvu un zināmu vietu vārdos, kurus radījuši mūsu vietējie pavāri un konditori, ir īpaši. Tas ir lepošanās vērts, tas ir mūsu kulinārais mantojums, kas noteikti jāsaglabā, par to jāstāsta, tas jāturpina. Šiem ēdieniem un dzērieniem jāturpina savs ceļš mūsu virtuvēs, jābūt uz mūsu viesību galdiem, ar tiem jālepojas un jāpiedāvā mūsu viesiem.”

Jautāta, vai ēdiens ir kaut ko aizguvis no konkrētā nosaukuma, Guna Ķibere stāsta, ka līdzības noteikti ir saskatāmas. “Piemēram, torte “Salaca” sastāv no trim smilšu mīklas kārtām – gluži kā Salacas smilšakmens krasti. Turklāt receptēs ieteikts torti rotāt ar Mazsalacas ģerboņa atainojumu. Domāju, ka tas ir gods pilsētai un ar to jālepojas, jo tas nav ierasti – redzēt ģerboni uz tortes.”