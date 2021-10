Kā nepieļaut muļķīgas kļūdas, "saprecinot" Gruzijas vīnu ar ēdienu

Pat vislabāko ēdienu var neatgriezeniski sabojāt, sapārojot to ar nepiemērotu vīnu. Lai jums pie galda nenāktos piedzīvot nepatīkamus brīžus, šoreiz stāstīsim par to, kā panākt ideālu ēdiena un Gruzijas vīna saderību. Šis vienkāršais špikeris ikvienam gardēdim palīdzēs izvairīties no muļķīgām iesācēju kļūdām un kļūt par īstenu Gruzijas vīnu pazinēju.