Kā nomizot 200 vienādus burkānus. Intervija ar šefpavāru Dināru Zvidriņu

Lai uzzinātu ko vairāk par Dināru Zvidriņu, aicinājām viņu uz sarunu par piedzīvojumiem virtuvē, basketbolu un to, kā nomizot 200 vienādus burkānus.

Bocuse d’Or ir kā Olimpiskās spēles, tikai pavāriem. Konkursa Eiropas pusfinālā piedalās 20 valstis, no kurām 10 valstis tiek uz pasaules finālu. Pasaules finālā ir 10 valstis no Eiropas un 10 no citiem reģioniem.