Lai nenonāk atkritumos: kā un kādus pārtikas produktus saldēt

Ogas un augļus esam pieraduši sasaldēt katru rudeni, taču daudzi to dara nepareizi. Ogas vai augļu gabaliņus nevajadzētu uzreiz bērt kastītē, bet vispirms apmēram uz 4 stundām ievietot saldētavā uz paplātes vienmērīgā kārtiņā. Tas palīdzēs izvairīties no salipšanas un sasalšanas klucī, un no saldētavas ērti varēs izņemt kaut vai vienu zemeni. Pēc tam ogas vai auglīšus var pārbērt kompaktā kastītē vai maisiņos un uzglabāt, cik ilgi nepieciešams. Toties, ja no ogām paredzēts gatavot smūtijus, tās var sasaldēt jau sablendētas (bez cukura).