Sēņošana un ogošana: kad par ienākumiem no dabas veltēm jāsāk maksāt nodokļus?

Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas, no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, no nemedījamās sugas indivīda - parka vīngliemezis ("Helix pomatia") - ieguves.

Tomēr VID pārstāvji atgādināja, ka šīm personām ir jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un turpmāk jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, no tiem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā no saimnieciskās darbības ienākuma. Tas nozīmē, ka par 2021.gadā gūtajiem ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citām minētajām darbībām, ja ienākumi gada laikā pārsniegs 3000 eiro, laikā no 2022.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot būs elektroniski jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.