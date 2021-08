Kas slēpjas veikalu plauktos sarindotajās šprotu bundžās un kā izvēlēties labākās?

Pērkot šprotes, būtu jāpievērš uzmanību sāls daudzumam, jo salīdzinātajos paraugos tas variē no 1 līdz 2 gramiem 100 gramos produkta. Tas nav maz, ja zināms, ka dietologi rekomendē dienā uzņemt ne vairāk par 5 gramiem sāls.

Salīdzinot kaloriju daudzumu visos paraugos, redzams, ka starpība ir visai iespaidīga – 100 grami šprotu satur no 218 līdz 417 kCal. Kaut gan šo delikatesi parasti baudām salīdzinoši reti, tomēr tiem, kas piedomā par figūru, būtu ieteicams ņemt vērā kaloritātes rādītājus.

Interesanti, ka dārgāko šprotu sastāvā ražotājs skaidri un gaiši norādījis, ka bundžā ir tikai un vienīgi kūpinātas reņģes, turklāt nav atšifrēts arī izmantotās eļļas veids. Toties iepakojums ir ļoti glīts un novatorisks – caurspīdīgs bundžiņas vāks. Jā, skats, kā rūpīgi sarindotās reņģītes spīdina savus zeltaini nokūpinātos sānus, ir no tiesas glīts, bet vajadzētu aizdomāties, vai ir vērts maksāt dubultā par vizuālo baudījumu. Šī nebūs ekonomiska izvēle, bet kā suvenīrs tas ir izcils risinājums. Starp citu, Mārtiņš Rītiņš savulaik ir norādījis ka šprotes izcili sader ar šampanieti. Rīgas šprotes un Rīgas šampanietis vienā dāvanu grozā – kas gan var būt labāks par šo!

Ražot šprotes no reņģēm nav aizliegts

Komentējot situāciju par reņģu klātbūtni šprotu bundžās, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Andris Vaiders skaidro, ka ES normatīvie akti nenosaka zivju sugas, no kurām drīkst un no kurām nedrīkst ražot produktu “Šprotes eļļā”. “Ir noteikts, ka produkta marķējumā sastāvdaļu sarakstā ir jāsniedz informācija par zivs sugu, no kā šis produkts ir ražots.