Baznīckunga cepumi, mušmiru dzira un cūku pupas: garšu ceļojums pa Latgali

Īpaši atmiņā palikusi intervija ar Antoņinu no Ceperniekiem, pirmkārt jau tāpēc, ka šajos kovida laikos intervija notika tā - Antoņina sēdēja iekšā pie loga, bet man bija speciāls galdiņš un krēsls ārā pie puķu dobes.

Antoņinai bija brīnišķīgs gastronomisku noskaņu stāsts no savas bērnības — viņai jau no agras bērnības ļoti garšojušas cūku pupas. Tad nu kādu reizi viņa un citi bērni svētku reizē kur ciemojušies un tur tante esot izvārījusi kā cūku pupas, kas skaitījās stipri vienkāršs ēdiens, tā arī sacepusi lepnus pīrāgus. Bērni nēsājušies ap ēdienu galdu, un tante visžēlīgi ļāvusi ņemt pīrāgus kā lielu dārgumu. Antoņina negribīgi sabāzusi pīrāgus kabatās, taču kāru aci vislaik skatījusies uz lielu cūku pupu bļodu, kura netika piedāvāta. Pēc brīža bijis vēl viens bērnu uzlidojums galdam, kura laikā bērni atkal vēlīgi cienāti ar pīrāgiem. Šoreiz Antoņina nav izturējusi un bez uzaicinājuma pati nekaunīgi pienākusi pie lielās cūku pupu bļodas un sagrābusies pupas. Vēl šodien atceroties to milzu drosmi un cik gardas tās likušās pēc pīrāgiem!"