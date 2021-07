Knifi, lai mājās karbonāde garšotu tikpat labi kā ceļmalas krodziņā

Karbonādes gatavošanai Ladigs iesaka izvēlēties muguras karbonādi, rūpīgi izvērtējot gaļas kvalitāti. Pirms cepšanas no gaļas atdala plēves un cīpslas. Sagriež karbonādes aptuveni 2 cm biezās 120 g šķēlēs. Pārkaisa ar sāli, pipariem un nedaudz izdauza.

Izklapētās šķēles šefpavārs panē miltos, tad sakultā olā. Panēto karbonādi brīdi patur virs uzkarsētas pannas — iepilinot pannā olu, var redzēt, vai tauki ir pietiekami karsti. “Pirms likšanas taukos ļauju, lai ola nedaudz notek no gaļas, un tikai tad lieku gaļu iekšā pannā. No malas var redzēt, ka ola nedaudz apbrūninās līdz salmu krāsai, tad, ar lāpstiņu un dakšiņu pieturot, apgriež karbonādi un cep vēl trīs minūtes. Gaļu noņem no pannas, pārliek siltā traukā un apsedz, lai tā līdz pasniegšanai nedaudz “nogatavojas”.” Lai izceltu šā meistardarba garšu, vasarā Ladigs kā izcilu piedevu karbonādei iesaka tomātu salātus ar zaļumiem.