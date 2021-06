Noderīgi padomi Jāņu siera siešanā no saimnieces Zandas Žentiņas

Kad siers ir sarāvies, to ņem no uguns un pilda māla traukā. Saimniece stāsta, ka to var gan atdzesēt, gan arī ēst siltu.

Tradicionāli, gatavojot šo sieru, kopā sanāca vairākas sievas un sieru gatavoja dziedādamas, ar dainām un tautasdziesmām ieliekot tajā dzīvību un spēku. Saulgriežos, kā stāsta Zanda, esot visspēcīgākā bioloģiskā un kosmiskā enerģija: “Sieru sēja prom no vīriem, tādā nedaudz maģiskā rituālā, nedaudz senākās tradīcijās. Vēlāk mana vecmāmiņa to darīja viena pati savā mājā, savā virtuvē. Arī viņa to darīja ar dziļu, dziļu attieksmi pret to, ko viņa dara, jo viņa zināja, ka tas nav tikai ēdiens, ko viņa liks galdā. Viņa tur ielika savu mīlestību pret saviem mīļajiem.”