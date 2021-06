Kāpēc veidojas “alus vēderiņš”?

Sabiedrībā alu nereti dēvē par “šķidro maizi”, taču dietologs stāsta, ka šo dzērienu ar pārtikas produktiem salīdzināt nevajadzētu: “Tas ir absolūti pārspīlēts, tā nav “šķidrā maize”. Mums ir tīri mieži, un varbūt tad līdz ar to tas tiek tā pārnests. Bet tā uzturvērtība, kas saistās ar labumiem pašā graudā, kas ir maizītē, tie nav salīdzināmi lielumi,” raidījumam "Pārtikas revidents" skaidro speciālists.

Arī B vitamīna alū ir krietni mazāk nekā, piemēram, maizē. Alus arī satur raugu, taču dietologs iesaka labāk izvēlēties medicīnisko raugu, kas patiesībā ir gatavots no tā paša alus rauga.

“Ja to kalorisko vērtību izanalizē, tad vismaz trīs ceturtdaļas vai četras piektdaļas nāk no etilspirta un cukuriem. Katrā ziņā viena glāze vai divas - tas nav tas, kas dos kaut kādus milzīgus svara pieaugumus. Alus parasti ir rūgts, ja vien neskaita ķiršu garšas un citus modernos alus veidus, bet principā tas veicina apetīti. Un ir ļoti svarīgi, ar ko tu to apmierini,” skaidro dietologs.