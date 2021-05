Kurā Rīgas terasē varēs vērot Pasaules hokeja čempionātu? Uz kuru pilsētas malu jādodas pēc sulīgām svaigi kūpinātām ribiņām? Kur nobaudāmas gardākas Neapoles stila picas, spirdzinošākie kokteiļi, un no kuras terases paveras visburvīgākie skati? Lai aiztaupītu liekas pūles tiem, kas pilsētā vēlas izbaudīt visus vasaras jaukumus, mēs izpētījām 26 Rīgas terašu ēdienkartes un noskaidrojām atbildes uz aktuālākajiem sezonas jautājumiem. Šoreiz jauktā secībā iepazīsim pirmās 13 terases, kas jau gaida apmekētājus.

“No terases, kas atrodas pašā Rīgas sirdī, skatam paveras simtgadīgas kļavas, un pa kanālu garām lēnām slīd kuģīši un laivas. Terase ir pietiekoši ietilpīga, bet puse no tās kapacitātes vēl netiek izmantota, tā, ka mums vēl ir iespēja paplašināties,” stāsta “Kas dārzā” īpašnieks Ilvars Gudrimovičs.

Viņš piebilst, ka galdiņus uz terases ir iespējams rezervēt, un to pat ir ļoti ieteicams darīt. “Vietu skaits ir ierobežots un mēdz būt vakari, kad visi galdiņi ir aizņemti, un, diemžēl, jāatsaka viesiem, kuri grib pie mums iegriezties bez rezervācijas. Nav noteikts laika, limits, cik ilgi apmeklētāji drīkst ieturēt maltīti pie galdiņa.”

“Katru dienu papildinām savus ēdienu kambarus ar svaigām izejvielām no Latvijas lauku saimniecībām un turpat netālu esošā Centrāltirgus. Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu pavāri savās pannās un katlos rada neaizmirstamus garšas piedzīvojumus. Visi ēdieni un dzērieni, kurus servējam, ir ar mīlestību un rūpēm izloloti un pagatavoti, un visi ir izcili,”- tā Gudrimovičs.

Darba laiks: katru dienu no 11 līdz 21.

“Katkevich” firmas zīme ir katru dienu svaigi cepta skābmaize, kura iekļauta ēdienkartē, kā arī nopērkama kafejnīcas veikala daļā. Gatavojot maltītes, tiek izmantoti Latvijā audzēti vai ražoti produkti no vietējiem ražotājiem. Piemēram, ja olas, tad no zemnieku saimniecībām, ja forele vai liellopa steiks, tad Latvijā audzēti.

Darba laiks: pirmdienās - brīvs; no otrdienas līdz sestdienai 8.00-18.00; svētdienās 10.00-17.00. Jūnijā plānots izmēģināt strādāt arī ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros līdz ierobežojumos atļautajam laikam.

Darba laiks: katru dienu no 12 līdz 21.

Restorāna direktore Zane Meistere stāsta, ka darba laiks šobrīd ir ļoti mainīgs: “Balstoties uz Toma Briča laika prognozēm un mātes Dabas labestību, katru dienu tiecamies uz mērķi strādāt no 12 līdz 21. Tiek provizoriski plānots, ka pie galdiņa viesi uzturas līdz divām stundām.”

Darba laiks: katru dienu no 12 līdz 20.

“Atsākām strādāt jau 7. maijā. Krogam ir pat veselas divas terases: priekšējā terasē ir 5 galdiņi, pagalma terasē – 20 galdiņi. Galdiņus ir vēlams iepriekš rezervēt, ņemot vērā ierobežojumus, ka pie viena galda var sēdēt ne vairāk četras pilngadīgas personas, neskaitot bērnus, ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā. Pagalma terasē ir pieci televizori, kuros varēs sekot Pasaules hokeja čempionāta notikumiem,” informē kroga pārstāvji.

“Paddy Whelan’s” īpašais trumpis ir 20 dažādas lejamā alus šķirnes. No ēdieniem – uz īstām oglēm cepts šašliks, “fish&chips”, burgeri un lielas draugu plates ar dažādām uzkodām.

Darba laiks: katru dienu no 11:30 -21:00

“Terasi atvērām jau no pirmās iespējamās dienas, pirms tam paplašinājām, iegūstot papildu sēdvietas. Terases ietilpība pie maksimālās kapacitātes ir 30 pieaugušie. Atkarībā no dienas, ja ir brīvi galdiņi, tos ir iespējams rezervēt, bet mēs negarantējam vietu, ja cilvēki ir atbraukuši pirms tam. Šis jautājums vienmēr atkarīgs no noslodzes un situācijas. Ikdienā laika limits, cik ilgi drīkst ieturēt maltīti pie galdiņa, viesiem nav noteikts, bet vakaros pulksten 21 gan visiem ir terase jāpamet,” stāsta restorāna īpašnieks Ēriks Ozollapa.