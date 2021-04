Olu cīņa: vai dārgāks ir vērtīgāks?

taču visvairāk to ir tieši sprostos un kūtī turētu vistu olās. Tie ir aptuveni 6,4 grami jeb, ja pieņem, ka cilvēks ir 75 kilogramus smags, – divpadsmitā daļa no dienā ieteicamā olbaltumvielu daudzuma. Bioloģiski un brīvos apstākļos audzētu vistu olas satur tikai nedaudz mazāk - aptuveni 6 gramus olbaltumvielu.

Vidējais tauku daudzums katrā no pārbaudītajām olām bija aptuveni 4,5 grami. Visvairāk tauku šoreiz ir divos bioloģiski audzētu vistu olu paraugos, taču gandrīz tikpat daudz to ir arī sprostos turētu vistu olās. Vismazāk tauku ir vienā paraugā no bioloģiski un brīvos apstākļos audzētu vistu olām, kā arī vienā paraugā no sprostos turētu vistu olām.