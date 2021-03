Kāpēc grilējot uz oglēm mēdz bērt sāli?

Visgrūtākais šašlika cepšanas procesā uz oglēm ir stabilas temperatūras uzturēšana. Un tas pat nav stāsts par to, cik ātri deg ogles, bet gan par to, ka no gaļas uz tām pil tauki, kas sāk sāk degt ar lielu liesmu, dedzinot gaļu. Liesmu ierasti apdzēš ar ūdeni, alu, gaļas marinādi vai kvasu. Daudzi uzskata, ka tā gaļai tiek piešķirta papildu garša. Jā, mazliet, bet tiek samērcētas arī ogles, kas atdziest, un atkal notiek nevajadzīgas, šašliku bojājošas, temperatūras svārstības.