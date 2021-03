Kurā brīdī kartupeļiem pievienot sāli un kā tos pareizi gatavot, neizkūpinot gaisā uzturvielas

Aina Kļaviņa grāmatā “444 kartupeļu ēdieni” (“Avots”, 1986. gads) sniedz virkni noderīgu padomu, ko vajadzētu likt aiz auss katram kartupeļmīlim. Kļaviņa norāda, ka kartupeļi ir nozīmīgs C vitamīna avots un tajos sastopami arī visi B grupas vitamīni. Ar 400 gramiem kartupeļu var segt 20% no dienas ieteicamās ogļhidrātu devas. Kartupeļi ir arī olbaltumvielu avots, turklāt kartupeļu olbaltumvielas satur neaizstājamās aminoskābes. Lūk, pāris ieteikumi, kā pareizi gatavot kartupeļus, maksimāli saglabājot to uzturvērtību: