Šefpavāra ieteikumi kartupeļu izvēlē un padomi ideāli kraukšķīgām pankūkām

Interesanti, ka kartupeļu mizošana sāka izplatīties tikai 19. gs. beigās, kad paplašinājās to stādījumi, un kļuva par ierastu lietu vien 20. gadsimta sākumā, kad tupeņi no eksotiska svešzemju auga, kas paredzēts vien kungu galdam, bija kļuvuši par zemnieku “otro maizi”.

Ladigs teic, ka, neskatoties uz daudzveidīgajām šā dārzeņa pagatavošanas variācijām, viņam joprojām viens no tīkamākajiem kartupeļu gatavošanas veidiem šķiet senākais no tiem — cepšana pelnos vai oglēs. “Bumbuļus pirms cepšanas nomazgā, noberž no tiem zemes paliekas un nosausina. Tad ierušina ugunskura, kamīna vai grila oglēs un cep, līdz tupeņi ir mīksti.