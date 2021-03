Saki liekiem pirkumiem nē: 5 padomi, kā iepirkties pārdomāti

Pārdošanas speciālisti uzsver, ka pareizi merčendaizinga principi tirdzniecības vietās mūs rosina nopirkt vairāk, nekā sākotnēji plānots. Raidījums “Pārtikas revidents” izpētīja, kāpēc dažkārt veikalā nopērkam vairāk nekā iecerēts, un atklāja 5 noderīgus padomus, kā iegādāties tikai to, kas patiešām nepieciešams.

Merčendaizinga teorija atklāj: jo lielāks ir izvēlētais iepirkumu groziņš vai ratiņi, jo vairāk preču mēs iegādāsimies. To apstiprina arī mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un biznesa augstskolas „Turība” asociētā profesore Iveta Liniņa: “Dietologi mums iesaka izvēlēties mazu šķīvi un uzlikt uz tā ēdamo, un, to apēdot, mums liekas, ka esam vairāk paēduši. Un tieši tāpat arī veikalā - ja paņemam tos ratiņus un ieliekam to vienu maizi - nu, ak dievs, vai esmu tik nabadzīgs, ka neko nevaru vairāk atļauties nopirkt? Nu kaut kas tur vēl jāieliek!”