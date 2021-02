Kafijas labās īpašības, par kurām tu, iespējams, nenojauti

Kafiju iegūst no kafijas koka augļiem, kas vizuāli atgādina ķiršus, un kafija tiek gatavota no to kauliņiem, kuri pēcāk tiek grauzdēti, samalti, un, kurus aplejot ar ūdeni, mēs baudām kafiju. Šie kauliņi satur kofeīnu un spēcīgus antioksidantus – polifenolus, līdz ar to kafijas sastāvā ir ne tikai vielas, kas dod mums enerģiju, bet arī palīdz organismam atjaunoties.