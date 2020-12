Piecpadsmit gadi un sava pavārgrāmata - "Piparēdiens"

Kas ir "Piparēdiens"? Šajā grāmatā tu neatradīsi neko no smalkās virtuves. Grāmatai esmu izvēlējies ikdienai domātas receptes no vienkāršiem produktiem, un to pagatavošana nav ne ilga, ne sarežģīta. Jebkuras receptes pagatavošana neaizņems vairāk par 30 minūtēm tava laika, un visās receptēs ir ne vairāk par piecām sastāvdaļām."