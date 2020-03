Video ⟩ Pipari ne tikai garšai: kā bērniem nodemonstrēt roku mazgāšanas svarīgumu!

Bērnudārza audzinātāja Amanda Lorenco no Maiami, Floridas, vietnē Instagram dalījās ar videoklipu, kurā parādīja, kā piparu un ziepju triks darbojas, stāstot, ka tieši šādi no rokām pazūd arī baktērijas un vīrusi.

Kad bērns izņem pirkstu no ūdens, tam ir pielipuši pipari, kas “ spēlē vīrusu lomu”. Pēc tam audzinātāja bērnam lūdz pirkstu iemērkt ziepju bļodā, bet tad atkal piparu traukā. Kad bērns to dara, pipari ātri attālinās no pirksta, kas pārklāts ar ziepēm.