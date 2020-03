Kad pieklājības par daudz: 9 situācijas restorānā, kas kaitina personālu

Šķiet laba ideja, lai viesmīlis pamanītu, ka esi pieveicis savu porciju? Nav! Pirmkārt, garām ejošie tos var aizķert. Otrkārt, ja tev blakus sēž vēl kāds, viņa tukšos traukus paņemt būs vēl neērtāk. Neuztraucies, viesmīļi šo dara katru dienu un uzmanīgi vēro viesus, lai laicīgi varētu atbrīvot galdus no tukšajiem šķīvjiem.

Kalnu veidošana no traukiem

Jā, šo kļūdu pieļauj daudzi un dara to regulāri. Šķīvis tukšs? Atstāj to sev priekšā. Doma, saliekot kaudzē tukšos šķīvjus un glāzes, ir palīdzēt viesmīlim, diemžēl tiek panākts pilnīgi pretējs rezultāts. Viesmīļiem ir savas sistēmas, kā novākt galdu, un šie trauku torņi nereti ir tik nestabili, ka tos pat nav iespējams ērti paņemt.

Kad viesmīlis pienāk pie galda ar ēdienu un dzērienu pilnu paplāti, sliktākais, ko tu vari darīt, ir palīdzēt un ķert visu iespējamo no paplātes. Kāpēc? Balansēt ar pilnu, smagu paplāti nav nemaz tik viegli, un, nekontrolēti no tās ko noceļot, pastāv risks, ka viesmīlis to nevarēs vairs noturēt. Vai tiešām vēlies redzēt savu pasūtījumu izgāztu uz grīdas vai vēl sliktāk – sev klēpī?