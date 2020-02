Optimizē darbu virtuvē: lieto piederumus pareizi

Viena no nepatīkamākajām lietām ķiploku pagatavošanā ir to attīrīšana no mizas - tā parasti cieši pieguļ pie dārzeņa, un nākas talkā ņemt zobu bakstāmo. Tam ir labs risinājums - netīrīt ķiploka daiviņas nemaz! Var vienkārši nogriezt ķiploka daiviņas cieto galu un ievietot to ķiploku spiedē - tā gan atdalīs mizas, gan sasmalcinās aso un aromātisko dārzeni.