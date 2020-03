10 vienkārši ģeniāli padomi, lai saglabātu augļus un dārzeņus svaigus

Ja esi nopircis augļus un dārzeņus vairumā un visus neplāno tūlīt arī ēst vai gatavot, noteikti pirms uzglabāšanas nemazgā. Tieši mitrums ir viens no tiem faktoriem, kas ievērojami paātrina pūšanas procesu. Mazgā tikai pirms lietošanas.

Jā, visa veida ogas ir viskaprīzākās, ja runa ir par mitrumu. To bojāšanās mitrā vidē šķiet ir pat acīm redzama, jo notiek ārkārtigi ātri, tapēc ir ļoti svarīgi nodrošināt sausu vidi. Ideāls glabāšanas veids: ieber bļodiņā ogas, uzklāj tām papīra dvielīti un noteikti nenoslēdz trauku ar vāku, lai neveidojas papildus kondensāts.

Vai zini, kas ir tomāta visvārīgākā vieta no kuras tas sāk bojāties? Kātiņa vieta! Tāpēc tomātus uzglabā ar to uz augšu, lai tur brīvi piekļūst skābeklis. Vēl svarīgi - nekāds ledusskapis!

Kuram gan patīk baudīt savītušus zaļumus? To ilgākai uzglabāšanai samitrini papīra dvieli un ar to aptin zaļumus, tad ieliec maisiņā un uzglabā ledusskapī. Otrs variants, ja ledusskapja izmēri ļauj, ievietos to kātiņus glāzē ar ūdeni.