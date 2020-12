Sešas neparastas Ziemassvētku ēdienu tradīcijas pasaulē

Ziemassvētku āboli Ķīnā

Ābolos nav nekā neparasta, vai ne? Bet Ķīnā ir svarīgi, ko viņi ar tiem dara. Ziemassvētki šajā valstī nav brīvdienas un netiek īpaši svinēti, jo šo svētku saknes meklējamas rietumu kristietībā. Tomēr Ziemassvētku svinēšana pēdējo gadu laikā kļūst arvien populārāka, īpaši ķīniešu jaunākās paaudzes vidū. Viena no pieņemtajām tradīcijām ir Ziemassvētku priekšvakarā saviem mīļajiem dāvināt izdekorētus ābolus. Tajos ir izgrebti motivējoši vēlējumi un tad tos iesaiņo krāsainos dāvanu papīros. Šādi pasniegtus ābolus dēvē par “miera āboliem” un tas ir veids, kā parādīt, cik ļoti tev rūp kāda cilvēka veselība un labklājība.

Ātro uzkodu vistiņas Japānā

Smalahove Norvēģijā

Ēšanas process arī pats par sevi ir māksla. Pirmkārt, ausis un acis tiek apēstas, jo tās tiek uzskatītas par delikatesi, gaļu pēc tam ēd no galvaskausa, sākot no priekšpuses uz aizmuguri. Mūsdienās Smalahove ir vairāk tūristiem paredzēts ēdiens, ko Ziemassvētkos ierasti vairs neredzēt uz norvēģu pusdienu galda.

Mattak un kiviaki - Grenlande

Vienā no planētas aukstākajām vietām ēdiens ir kaut kas nopietni uztverams. Ziemas dziļumā Grenlandes Ziemassvētku vakariņas pārējai pasaulei varētu tikt uzskatītas par nedaudz trakām. Gan neparasti, gan aizraujoši, mattak un kiviak ir divi ēdieni, kurus var sagaidīt šajā zemē uz svētku galda. Tradicionālais inuītu ēdiens mattak ir ādas sloksne, kas ņemta no narvaļa vai baltā vaļa, pēc tam sacirsta un pasniegta koduma lieluma gabalos un, kā teikts, garšo kā svaigs kokosrieksts. To bieži pasniedz līdzās kiviak; mazam arktiskam putnam, ko sauc auk, mīkstums, kas iepildīts roņu ādā. Pēc tam roņu ādu uz vairākiem mēnešiem apglabā, lai raudzētu. Kad putns ir atbilstoši nobriedis jeb nogatavojies, tas ir gatavs ēšanai.