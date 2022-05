Pasaules bišu dienā atgādinām: kur un kā pareizi uzglabāt Vinnija Pūka gardumu jeb medu?

Baudi karotīti medus pie kafijas vai tējas, to var likt putrās, biezpienā, desertos, kūkās un pat gaļas ēdienos! Ar to vari cīnīties pret saaukstēšanos. Kopumā, šis produkts ir neaizvietojams, tāpēc ir svarīgi zināt, kā saglabāt tā garšu, smaržu un vērtīgās vielas ilgā laika periodā.

Temperatūra un uzglabāšanas vieta

Medu vislabāk uzglabāt temperatūrā no +6 līdz +20 grādiem. Tātad, nevis istabas temperatūrā, bet ledusskapī. Bet esi uzmanīgs: ja ieliki medu ledusskapī, pārliecinies, vai trauks ir cieši noslēgts, jo medus baidās no mitruma, bet ledusskapī tā ir pietiekami daudz. Turklāt tas ļoti labi uzsūc smaržas, tāpēc pārbaudi, vai tuvumā produktu, kas izdala spēcīgus aromātus.

Medus var turēt arī temperatūrā zem +6, tā vērtīgās īpašības netiks ietekmētas, medus tikai paliks biezāks un ciets. Tomēr, ja medus uzglabāšanas temperatūra ir augstāka par +20, tad tas sāk bojāties un zaudēt vitamīnus un fermentus. Centies uzglabāt medus vienā un tajā pašā temperatūrā, jo citādi tas nevienmērīgi kristalizējas. Bez tam, sargā to no tiešiem saules stariem, jo gaisma nogalina pretmikrobu īpašības. Tāpēc vislabāk turēt to tumšā vietā.