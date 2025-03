Pavāru mājā satikušies trīs "Michelin" Zaļās zvaigznes šefpavāri un aizvadīta vērtīga diskusija

Tādēļ tas viss ir dabiski. Kad saņēmām uzaicinājumu no Pētera rīkot "Soil Talks" pie mums Lietuvā, mēs nodomājām, ka tā ir lieliska iespēja uzņemt pie sevis izcilu šefpavāru un pie reizes veicināt cilvēkos apziņu par ilgtspējīgu pārtiku un augsni – vietu, no kurienes nāk pārtika. Diemžēl, daudzi pat nenojauš, no kurienes nāk burkāns, kuru viņi iegādājas veikalā".