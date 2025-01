Dubaijas šokolāde, ēdamas putnu ligzdas un citi pārtikas produkti, kuri konfiscēti lidostās

Tās, ko sauc par putnu ligzdām, ir Dienvidaustrumāzijas svīres siekalas, kas sacietējot veido piesūcekņa formas ligzdu. Sakaltušo masu notīra no koku zariem, iemērc ūdenī un, kad tā atmiekšķējusies, pasniedz zupā.

Turklāt to uzskata par afrodiziaku, proti, šī delikatese pastiprinot seksuālo dziņu. Visbiežāk tūristi to mēģina ievest no Indonēzijas, Ķīnas un Vjetnamas.