Aptaujājot citus draugus, aktīvus un mazāk aktīvus teātra apmeklētājus, skaidrs ir viens – teātra bufete ir rituāls. Viens no draugiem smej, ka vispār jau teātra biļetēm vajadzētu pielikt klāt vēl pārus eiro, atkarībā no konkrētā apmeklētāja vēlmēm. “Man svēta lieta ir konjaciņš, to dzeru tikai teātrī!” Daudzi atzīst, ka teātris – tas ir saldējuma kokteilis. “Tieši Dailes teātra kokteilis,” pieredzē dalās Ilze. Kāds ņem kūku un kafiju, cits tikai dzirkstošo vīnu un tikai starpbrīdī. Cits sevi iepriecina kā pirms izrādes, tā starpbrīdi.