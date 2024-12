Gaišais un tumšais vistas buljons: kāda atšķirība un kā katru no tiem pagatavot

Gaišais vistas buljons – dzidrs un maigs

“Šis būs klasisks, patīkami saldens vistas buljons, ar kuru greizi nenošausi. Pievienotās sastāvdaļas ne tikai padarīs to garšīgāku, bet arī dzidrinās. To vāra bez sāls. Sīpolu var likt katlā nemizotu: pirmkārt, tas neizjuks, otrkārt, piešaus zupai nedaudz krāsas – līdzīgi kā sīpolu mizas Lieldienu olām. Bet, protams, buljonam var pievienot arī pētersīļu vai diļļu kātus, ķiploku, lauru lapas, smaržīgos piparus,” stāsta Normunds Baranovskis.

Kad buljons gatavs, to nokāš caur vissmalkāko sietu vai marlīti un atdzesē bez vāka, tikai jāpierauga, lai tajā nekas neiekļūtu – pat ūdens piliens var veicināt buljona saskābšanu. Atdzesētu buljonu uzglabā ledusskapī zem vāka. Ja kauli ir bijuši kvalitatīvi, no bioloģiski audzētas vistiņas, buljons no rīta būs pārvērties želejā. To var arī sasaldēt nelielās – ap 300 ml – porcijās.