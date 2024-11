Pāvilostā notiks Nēģu svētki

Šogad pasākuma apmeklētājus no plkst.12 gaidīs Latvijas garšu un amatnieku tirgus, varēs iegādāties nēģus un vietējo piekrastes zvejnieku produkciju, nogaršot nēģu zupu pāvilostnieku gaumē, kā arī vērot Kuldīgas restorāna "Kopa" šefpavāra Žaņa Raivo Behmaņa meistarklasi.

Nēģu zveja ir kultūrvēsturiska tradīcija dažās Latvijas piejūras pilsētās un ciemos, tostarp Pāvilostā, kur tā ir jau gandrīz simts gadus sena. Padomju gados tradīciju no jauna iedzīvināja viens no Pāvilostas aktīvākajiem zvejniekiem Arvīds Zvaigzne, no 1964.gada līdz 70.gadu vidum Pāvilostā darbojās nēģu cehs. Sakas upe Dienvidkurzemes novadā ir vienīgā, kur zvejo nēģus ar murdiem.