Ceļvedis sēņotājiem: noderīgi ieteikumi meža velšu apstrādei

“Sēņu sagatavošana ir būtisks process, kas var ietekmēt ēdiena kvalitāti un garšu. Sēnes ir kā sūklis, tās ātri uzsūc mitrumu, tāpēc to sagatavošanas metode ir rūpīgi jāizvēlas atbilstoši gatavošanas veidam,” stāsta Rimi Gardēdis Normunds Baranovskis. Ja sēnes paredzēts vārīt, tās var droši mazgāt. Viena no metodēm “sliņķiem” ir noskalot sēnes, izklāt uz dvieļa vai avīzes un ļaut tām nožūt. Tomēr, ja iecerēts cept, lai saglabātu sēņu dabisko garšu un struktūru, tās ieteicams tīrīt ar lupatiņu, nazi vai otiņu nemitrinot.

Mežā salasītās sēnes jātīra un jāgatavo pēc iespējas ātrāk. Jāņem vērā, ka svaigas sēnes ātri bojājas, it īpaši, ja tās lasītas lietainā laikā. Neapstrādātas sēnes ieteicams glabāt līdz 24 stundām. Sēnes līdzīgi kā dārzeņus var uzglabāt dažādi: sālot, marinējot, saldējot, kaltējot u. c. Sālīt var teju visas sēnes, sevišķi bekas un bērzlapju poķīšus, pirms tam pārliecinoties, vai konkrētā suga nav jāvāra. Pareizi sālītas sēnes saglabā savu garšu, tekstūru un nav jāskalo – tās būs lieliska piedeva zupām, salātiem, gaļas un pat zivju ēdieniem. Sālītās sēnes jāglabā vēsā vietā, lai tās nezaudētu kvalitāti. Savukārt saldēšanai sēnes ieteicams iepriekš apcept, lai izvairītos no rūgtas garšas. Lai ietaupītu vietu saldētavā, apceptās sēnes atdzesē un pildi atkārtoti aiztaisāmos maisiņos, piemēram, ar zip-lock aizdari, pirms aizvēršanas izspiežot gaisu. Īstermiņa uzglabāšanai sēnes var arī novārīt, kopā ar garšvielām samalt pastētē, pildīt tīrās burciņās, rūpīgi aizvākot un kādu nedēļu uzglabāt ledusskapī.