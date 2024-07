Ar kabaču skaita strauju palielināšanos ļaudis ir spiesti kļūt radošāki. Vairs nepietiek ar kabača pagatavošanu vienā vienīgajā veidā – to sagriežot ripās, apviļājot olās un miltos un apcepot no abām pusēm uz pannas karstās taukvielās. Domubiedru grupās katru gad’ no jauna tiek jautāts: kā gan vēl to ir iespējams izmantot, kā?!