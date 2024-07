Dundagā notiks Sklandraušu festivāls

Latvijas Maiznieku biedrības ražotāji un N. Bomja maiznīca "Lielezers" piedāvās salināto rudzu rupjmaizi, kuru papildinās ziedu medus no Latvijas Biškopības biedrības. Savukārt Jāņu sieru pasniegs biedrība "Siera klubs" - AS "Rankas piens", AS "Jaunpils pienotava", AS "Valmieras piens" un AS "Lazdonas piensaimnieks".