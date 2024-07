Es, kā x paaudzes cilvēks, dzīves un arī kafijas baudīšanu mēdzu piebremzēt ar sevī mītošo latvieti – praktisko un taupīgo. Tas, ka ņemt take away kafiju gada griezumā izmaksā gandrīz 1000 eiro, nevienam nav noslēpums, bet ko gan mēs neesam gatavi ziedot savai labsajūtai, rituālam un kofeīna atkarībai! Taču vasarā ierastās un ikdienišķās kafijas pārvēršas, krūzes paliek lielākas, kafijā kūst ledus gabali, virs tiem līgojas putukrējuma cepures. Jo vairāk sastāvdaļu, jo dārgāka kafija! Auksto kafiju sezona ir sākusies! Un visu cieņu tiem, kuri spēj atteikties no aprasojušas kafijas dzēriena glāzes, kad ārā ir karsts un vēl karstāks! Galu galā – par apkuri nav jāmaksā, kaut kur tā nauda ir jāiztērē!