Aicina tautu uz Latvijas aukstās zupas degustāciju Esplanādē

“Ēdiens ir tas, kas vieno, un mums noteikti nav jāstrīdas par to, kuram ir labāka aukstā zupa. Katrs savās mājās gatavo tā, kā viņam vislabāk garšo. Šis temats noteikti nav divu nāciju kašķa vērts. Man pašam aukstā zupa patīk. Bērnībā gan es to ēdu biežāk, to man gatavoja mamma. Tagad es to ēdu karstā laikā, kad tiešām gribās zupu, jo vasarā soļanku vai boršču es nevaru ieēst. Piemērotāka ir aukstā zupa, kas ir viegls, tajā pašā laikā pildošs ēdiens. Es domāju, ka Latvijas aukstās zupas degustācija būs foršs, cilvēkus vienojošs pasākums, jo mēs ikdienu pavadām lielā steigā un reti sanākam kopā,” pārdomās par auksto zupu un gaidāmo pasākumu dalās Pipars.