8 Bulgārijas kulta ēdieni, kas jānobauda ikvienam ceļotājam

Bob čorba – gan gaļēdājiem, gan veģetāriešiem

Snežanka – "Sniegbaltītes salāti"

Snežanka jeb "Sniegbaltītes salāti" ir tradicionāli bulgāru salāti, ko gatavo no tecināta jogurta, gurķiem, ķiplokiem, pievienojot masai kapātas dilles vai pētersīļus, maltus piparus, sāli un dažkārt arī grauzdētus valriekstus. Dažreiz tos mēdz dēvēt arī par piena salātiem vai sausajiem taratora salātiem, jo sastāvdaļas ir teju uz mata tādas pašas kā bulgāru iecienītajai aukstajai zupai.

Caca – iecienīta uzkoda piejūras krodziņos

Šis ēdiens no vienkāršas bulgāru zvejnieku maltītes mūsdienās kļuvis par iecienītu ielu ēdienu, kas raksturīgs valsts piejūras reģioniem. Nelielas zivtiņas, kas visbiežāk ir tik svaigas, ka vēl pirms pāris stundām peldējušas tepat jūras ūdeņos, tiek panētas miltos vai rīvmaizē un tad fritētas eļļā, līdz iegūst kraukšķīgu garoziņu. Kopā ar glāzi vēsa alus, baltvīna vai ledus tējas zeltaini apceptās zivtiņas garšo vienkārši debešķīgi!

2024. gada vasaras sezonā RIX Rīgas lidosta piedāvā savienojumus ar vairāk nekā 100 tiešo regulāro un čartera lidojumu galamērķiem. Regulārus lidojumus no Rīgas nodrošina aviokompānijas airBaltic, AEGEAN, British Airways, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways un Wizz Air. Savukārt no šā gada oktobra lidojumus no Rīgas uz Dubaiju uzsāks arī aviokompānija flydubai.