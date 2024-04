Tāpat viņa teica, ka jebkurš pārtikas produkts visos tā aprites posmos no brīža, kad tas pamet ražošanas uzņēmumu - transportējot, tirgojot, pēc iegādes - ir jāuzglabā tādos apstākļos, kā to ir norādījis ražotājs. Ja pārtikas produkts kādā no posmiem nav uzglabāts pareizi, var sākties tā bojāšanās process.

Produkta ražotāja "LKOM" mājaslapā norādīts, ka "Kombuča dzīvības dzēriens" ir nepasterizēts kombučas dzēriens, kas atšķirībā no pasterizēta, filtrēta kombučas dzēriena ir jāuzglabā no plus divu līdz mīnus sešu grādu temperatūrā, kamēr pasterizētu kombučas dzērienu drīkst uzglabāt pat līdz plus 25 grādiem un 360 dienas.